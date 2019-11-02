Ферстаппен — лучший в 3-й практике Гран-при США, Квят — 14-й

На автодроме в Остине (штат Техас, США) завершилась третья свободная тренировка Гран-при США. По её итогам лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторая позиция — у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, а тройку лучших замкнул Ландо Норрис из «Макларена».

Российский пилот «Ред Булл» Даниил Квят показал 14-й результат. Его напарник Пьер Гасли был 9-м. Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вынужден досрочно завершить тренировку. Он остановился на обочине из-за проблем с силовой установкой.

Формула-1. Гран-при США. Третья тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.33.305

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,218

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,513

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,599

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,618

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,678

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,103

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,208

9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,212

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,469

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,479

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,487

13. Ромен Грожан («Хаас») — + 1,544

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,824

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,000

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,651

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,951

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,232

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +5,121

20. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.

