Сайнс-младший рассказал об отношении к идее проведения этапа Формулы-1 в Майами
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший поделился мнением о возможном появлении второго этапа Формулы-1 в США. Испанский гонщик поддержал инициативу проведения Гран-при в Майами (США).
В календаре Формулы-1 на следующий сезон запланировано проведение 22 гонок. После этого организаторы могут добавить этап «Королевских гонок» в Майами.
«Мне нравится Майами, я там уже бывал, получаю удовольствие от этого города. Я буду рад, если этап будет проводиться в Майами. Но мне не нравится идея с увеличением количества гонок в сезоне до 25», — цитирует Сайнса RaceFans.
В текущем сезоне в зачёте пилотов Сайнс занимает 7-е место. Испанский гонщик набрал 76 очков. Он ведёт борьбу за 6-ю строчку с пилотом «Торо Россо» Пьером Гасли, у которого 77 баллов.
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