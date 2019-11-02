Леклер избежит штрафа на решётке после проблем на третьей тренировке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер не потеряет позиций на стартовой решётке Гран-при США Формулы-1. Соответствующие опасения возникли после того, как во время третьей тренировки этапа на «Трассе Америк» монегаску пришлось остановиться на обочине из-за проблем с силовой установкой. Если бы на машину Леклера пришлось ставить новый мотор, то тем самым он превысил бы лимит двигателей на сезон и автоматически получил штраф.
Как сообщила пресс-служба «Феррари», двигатель на болиде Леклера действительно поменяют, но на один из моторов, который ранее уже использовался в ходе сезона-2019. Однако этот агрегат будет более изношенным и чуть менее мощным.
Что касается причин остановки Леклера, то возникла утечка масла. Её причину команда продолжает устанавливать.
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