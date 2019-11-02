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В «Рено» подтвердили, что Фрай пополнит команду, но не в данный момент

В «Рено» подтвердили, что Фрай пополнит команду, но не в данный момент
Авто / Формула-1 0

Французская команда Формулы-1 «Рено» официально подтвердила, что бывший инженер «Макларена» и «Феррари» Пэт Фрай в ближайшее время усилит технический департамент команды. В сообщении для прессы не уточняется, какую именно должность займёт Фрай. При этом «Рено» придётся подождать, пока у Фрая истекут действующие контрактные обязательства, так что он присоединится к команде уже в 2020 году. До недавнего времени инженер работал в «Макларене», где участвовал в создании успешного болида MCL34.

«Я рад, что смогу вновь поработать с Пэтом. Его приход — ещё один шаг вперёд в строительстве и развитии нашей командной структуры. Опыт, талант и посвящённость работе Пэта — это дополнительные активы в деле нашего продолжающегося прогресса», — отметил исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски.

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