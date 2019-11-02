Кубица: больнее всего от того, что я не могу сражаться с другими пилотам

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица рассказал, что после возвращения в Формулу-1 его больше всего расстраивает неспособность вести борьбу с соперниками. Польский гонщик в очередной раз посетовал на неконкурентоспособность болида «Уильямса».

«Больнее всего от того, что я не могу сражаться. Я не участвовал в гонках столько лет, а теперь я чувствую, что практически не участвую в них снова из-за ситуации, в которой мы оказались в этом году.

В Формуле-1 больше всего удовольствия получаешь от борьбы, от интенсивных гонок. Даже если не получается бороться колесо в колесо, можно пытаться выжать максимум, обгонять соперников, когда они делают пит-стоп. Наша неспособность бороться — самое болезненное», — приводит слова Кубицы RaceFans.

В текущем сезоне «Уильямс» набрал лишь 1 очко, его команде принёс Кубица.