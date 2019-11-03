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20-летний мотогонщик скончался в результате аварии в гонке поддержки MotoGP

Афридза Мунандар
20-летний мотогонщик скончался в результате аварии в гонке поддержки MotoGP
Авто / Мотогонки 0

Индонезийский гонщик Афридза Мунандар скончался после аварии, случившейся во время гонки серии Asia Talent Cup. Гонка проходила в Сепанге в рамках Гран-при Малайзии Moto GP, сообщает пресс-служба организации.

На первом круге в одном из поворотов столкнулись три гонщика. Тяжёлые травмы получил 20-летний Мунандар. В итоге его на вертолёте доставили в больницу, но спасти спортсмена не удалось.

Индонезийский мотогонщик был одним из лидеров серии. После пяти этапов он занимал третье место в личном зачёте. Мунандар одержал две победы и четырежды поднимался на подиум. В воскресенье, 3 ноября, на Сепанге пройдёт минута молчания в память о погибшем спортсмене.

Соболезнования родным и близким Мунандара выразили FIM, Dorna Sports и Asia Talent Cup.

Источник: MotoGP

Заглавное фото: instagram.com/asiatalentcup

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