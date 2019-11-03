Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й после аннулирования круга

На автодроме «Трасса Америк» в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторая позиция — у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, проигравшего финну всего 12 тысячных. Третьим стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не пробился в третий сегмент квалификации, он показал 13-й результат. Формально россиянин показал 11-е время, но его круг был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы в 19-м повороте.



Формула-1. Гран-при США. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседс») — 1.32,029

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,012

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,067

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,108

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,292

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,519

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,818

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,146

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,459

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,572



Не прошли в третий сегмент:



11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.33,815

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,979

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,989

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.34,100

15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,369



Не прошли во второй сегмент:



16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.34,226

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.34,369

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.35,372

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.35,808

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.35,889