Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й после аннулирования круга

На автодроме «Трасса Америк» в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторая позиция — у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, проигравшего финну всего 12 тысячных. Третьим стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не пробился в третий сегмент квалификации, он показал 13-й результат. Формально россиянин показал 11-е время, но его круг был аннулирован из-за несоблюдения границ трассы в 19-м повороте.
Формула-1. Гран-при США. Квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседс») — 1.32,029
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,012
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,067
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,108
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,292
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,519
7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,818
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,146
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,459
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,572
Не прошли в третий сегмент:
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.33,815
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.33,979
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,989
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.34,100
15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.34,369
Не прошли во второй сегмент:
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.34,226
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.34,369
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.35,372
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.35,808
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.35,889
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