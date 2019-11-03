Боттас прокомментировал первый поул «Мерседеса» с Гран-при Германии

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при США Формулы-1. Для немецкой команды это первая победа в квалификации, начиная с летнего Гран-при Германии.



«Я очень рад. Я прошёл хороший круг в начале третьего сегмента. Когда тебе удаются такие круги на трассе вроде этой, то ощущения хорошие. Вчера был непростой день, некоторые вещи на моей машине работали не так, как надо, но мы хорошо поработали сегодня с утра, нашли все нюансы, после чего я сумел сконцентрироваться. Я выяснил, что мне нужно сделать в третьем сегменте.



На последнем круге я в целом потерял сцепление, так что я рад, что никто в концовке не сумел прибавить», — приводит слова Боттаса BBC.