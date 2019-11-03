Хэмилтон: результат не связан с машиной, это моя ошибка

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. В отличие от Хэмилтона, его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас завоевал поул-позишен, опередив британца на три десятые секунды.



«Такой результат никак не связан с машиной. Я просто сегодня не собрал круги. Машина была способна попасть на первый ряд, так что это была моя ошибка.



Уверен ли я в завоевании завтра титула? Честно говоря, я не стараюсь думать об этом прямо сейчас. Я просто пытаюсь выяснить, что произошло, и думать о воскресенье», — приводит слова Хэмилтона BBC.