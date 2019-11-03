Леклер: моё преимущество по мотору теперь не такое большое, как было прежде

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при США. Монегаск почти полностью пропустил третью тренировку из-за утечки масла в силовой установке. Механикам «Феррари» пришлось заменить двигатель на более старый и менее мощный экземпляр.
«Если честно, я не знаю… Похоже, я единственный, кто прибавил в конце — это показывает, что мне немного не хватало наката, поэтому я позднее набрал скорость. Но я не могу объяснить, почему никто больше не прибавил.
Нам пришлось заменить силовую установку, так что преимущество по мотору теперь не такое большое, как было прежде. Но мы по-прежнему быстры на прямых», — приводит слова Леклера BBC.
Пилот «Феррари» проиграл обладателю поул-позишен Валттери Боттасу одну десятую секунды.
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