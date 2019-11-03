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Ферстаппен рассказал, что у него большие надежды на гонку в США

Ферстаппен рассказал, что у него большие надежды на гонку в США
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свой третий результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. При этом Ферстаппен проиграл времени поул-позишен Валттери Боттаса из «Мерседеса» всего 67 тысячных секунды.

«Для нас быть настолько конкурентоспособными на этой трассе — это очень хороший результат. Квалификация была очень плотной. Обычно мы довольно хороши в гонке. Если сравнивать с прошлым годом, то мы были намного более конкурентосособны в квалификации. Это оставляем нам большие надежды на воскресенье», — приводит слова голландского гонщика GPBlog.

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