Леклер: всегда интересно стартовать рядом с Ферстаппеном

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как относится к тому, что его соседом по второй линии стартового поля Гран-при США Формулы-1 станет Макс Ферстаппен. Голландец считается крайне неуступчивым гонщиком.
«Я вполне доволен итогами субботы. Мы не так далеко от поул-позишен. После того, что сегодня случилось, мы можем быть вполне удовлетворены, потому что было непросто
Всегда неприятно терять время на третьей практике, ведь это единственная сессия, на которой ты по-настоящему готовишься к квалификации. Я не знаю, насколько сильно это повлияло на нас. Завтра всё возможно. Старт здесь будет интересным, но посмотрим, как он сложится. Да, я буду стартовать рядом с Максом… Всегда интересно стартовать рядом с ним», — приводит слова Леклера GPBlog.
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