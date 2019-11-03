Квят: весь уик-энд мои квалификационные круги были довольно-таки ужасными

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при США, У россиянина было 11-е время, но лучший круг аннулировали за несоблюдение границ трассы в 19-м повороте.



«Весь уик-энд мои квалификационные круги были довольно-таки ужасными. Второй сегмент при этом начался весьма сильно, я был доволен тем, как удалось восстановиться. То, что удалось прибавить в решающий момент, сильно придало уверенности. Досадно, что у меня удалили последний круг. Думаю, я выехал на самую малость, но правила есть правила.



Завтра сделаем при старте с 13-го места всё, что в наших силах. Гонка по-прежнему может получиться сильной.



Прогресс в квалификации и ожидания от гонки никак не связаны друг с другом. Думаю, я весь этот сезон был силён по воскресеньям. Надеюсь, что завтра у нас будет хороший темп», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й после аннулирования круга