Феттель: план ясен — на старте я обгоняю Боттаса!

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при США. Немец проиграл Валттери Боттасу всего 12 тысячных секунды.



«Мой круг был хорошим, но недостаточно. Если оглядываться назад, то ты всегда думаешь, что можно было бы проехать на пару сотых быстрее. Но теперь это уже не играет никакой роли, так что я хочу хорошо стартовать и посмотреть, где мы потом окажемся. Мой план ясен: на старте я обгоняю Боттаса и довожу дело до конца! Люди же всё время говорят, что у нас самый сильный мотор. Надеюсь, он даст мне преимущество.



Для нас это тоже была захватывающая квалификация, ведь результаты пилотов такие плотные. Но когда тебе не хватает так немного, то, конечно, тебя это волнует. Тем более что на первой попытке я старался быть слишком осторожным на последнем секторе, чтобы иметь какой-то гарантированный результат.



К сожалению, потом никто не проехал быстрее. Но я доволен, что мы достигли большого прогресса в плане настроек. Не хочу вдаваться в детали, но мы внесли изменения, которые могут помочь мне и в гонке", — приводит слова Феттеля Speedweek.