Гасли: пробились в Q3 в третий раз подряд. Я мог атаковать так, как хочу

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при США.



«В этот уик-энд я чувствую себя сильным за рулём машины, мы были в топ-10 во всех сессиях, ощущения были хорошими, ведь я мог атаковать так, как хочу. Мы пробились в третий сегмент в третий раз подряд, так что можем быть довольны этим. Я удовлетворён сегодняшним выступлением, и мне нравится, то как вместе работает вся команда.



Завтра — день, который всё решает. Надеюсь, мы сможем продолжить результативную серию, которая поможет нам в Кубке конструкторов. Наш гоночный темп в пятницу был хорошим, но „Макларены“ быстры, а „Рено“ выглядят сильно, так что я в предвкушении плотной борьбы! Старт на „софте“, очевидно, неидеален, ведь ситуация похожа на Гран-при Мексики, но я думаю, что если у нас будет сильный первый отрезок, то мы сможем побороться за очки», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».