Гасли: пробились в Q3 в третий раз подряд. Я мог атаковать так, как хочу

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при США.
«В этот уик-энд я чувствую себя сильным за рулём машины, мы были в топ-10 во всех сессиях, ощущения были хорошими, ведь я мог атаковать так, как хочу. Мы пробились в третий сегмент в третий раз подряд, так что можем быть довольны этим. Я удовлетворён сегодняшним выступлением, и мне нравится, то как вместе работает вся команда.
Завтра — день, который всё решает. Надеюсь, мы сможем продолжить результативную серию, которая поможет нам в Кубке конструкторов. Наш гоночный темп в пятницу был хорошим, но „Макларены“ быстры, а „Рено“ выглядят сильно, так что я в предвкушении плотной борьбы! Старт на „софте“, очевидно, неидеален, ведь ситуация похожа на Гран-при Мексики, но я думаю, что если у нас будет сильный первый отрезок, то мы сможем побороться за очки», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
- 3 ноября 2019
-
02:41
-
02:36
-
02:29
-
02:23
-
02:13
-
02:06
-
02:01
-
01:55
-
01:47
-
01:44
-
01:08
-
00:35
-
00:34
- 2 ноября 2019
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:07
-
22:15
-
22:09
-
21:14
-
19:58
-
18:47
-
17:52
-
17:00
-
16:20
-
15:45
-
14:33
-
13:16
-
12:18
-
11:05
-
10:49
-
10:45
-
10:32
-
08:57
-
08:43