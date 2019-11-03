Ферстаппен объяснил, почему чуть не столкнулся с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал опасный инцидент в конце второго сегмента квалификации, когда он и Льюис Хэмилтон на прогревочном круге стали одновременно обгонять Даниила Квята и в итоге пилоту «Ред Булл» пришлось зацепить обочину, чтобы не врезаться в «Мерседес». При этом до попытки обгона Квята Хэмилтон ехал позади голландца.



«Мы все выстраивались перед своими кругами, перед финальным поворотом. Думаю, сначала ехал Себ, потом Шарль, а потом Даниил передо мной. Мы все замедлялись, а Льюис просто ехал, словно никого не было и его ничто не волновало. Так что я решил: „Тебя не волнует, ну и меня не волнует“. Я хотел вернуть свою позицию, потому что все уважают друг друга в момент перед началом быстрого круга. Поэтому был такой опасный момент», — приводит слова Ферстаппена Autosport.