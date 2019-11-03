Ферстаппен объяснил, почему чуть не столкнулся с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал опасный инцидент в конце второго сегмента квалификации, когда он и Льюис Хэмилтон на прогревочном круге стали одновременно обгонять Даниила Квята и в итоге пилоту «Ред Булл» пришлось зацепить обочину, чтобы не врезаться в «Мерседес». При этом до попытки обгона Квята Хэмилтон ехал позади голландца.
«Мы все выстраивались перед своими кругами, перед финальным поворотом. Думаю, сначала ехал Себ, потом Шарль, а потом Даниил передо мной. Мы все замедлялись, а Льюис просто ехал, словно никого не было и его ничто не волновало. Так что я решил: „Тебя не волнует, ну и меня не волнует“. Я хотел вернуть свою позицию, потому что все уважают друг друга в момент перед началом быстрого круга. Поэтому был такой опасный момент», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
- 3 ноября 2019
-
02:41
-
02:36
-
02:29
-
02:23
-
02:13
-
02:06
-
02:01
-
01:55
-
01:47
-
01:44
-
01:08
-
00:35
-
00:34
- 2 ноября 2019
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:07
-
22:15
-
22:09
-
21:14
-
19:58
-
18:47
-
17:52
-
17:00
-
16:20
-
15:45
-
14:33
-
13:16
-
12:18
-
11:05
-
10:49
-
10:45
-
10:32
-
08:57
-
08:43