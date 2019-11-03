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Квят не понял, зачем Хэмилтон и Ферстаппен начали его обгонять

Квят не понял, зачем Хэмилтон и Ферстаппен начали его обгонять
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» остался озадачен действиями Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в конце второго сегмента квалификации Гран-при США. Все три гонщика готовились ко вторым быстрым кругам, когда Хэмилтон обогнал Ферстаппена и начал опережать Квята. Макс в свою очередь тоже решил обойти россиянина и чуть не врезался в пилота «Мерседеса».

«Честно говоря, я не знаю, что они делали. Это было довольно глупо. То есть не глупо, но просто не нужно. Я не понимаю, зачем они боролись на прогревочном круге, ведь в итоге это просто создало беспорядок для всех нас троих. Думаю, всё началось с действий Льюиса. А ведь он уже с запасом отобрался в третий сегмент, Q2 уже не имела для него значения. А вот для меня эта ситуация была проблемой», — приводит слова Квята Autosport.

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