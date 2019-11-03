Квят не понял, зачем Хэмилтон и Ферстаппен начали его обгонять

Российский гонщик «Торо Россо» остался озадачен действиями Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в конце второго сегмента квалификации Гран-при США. Все три гонщика готовились ко вторым быстрым кругам, когда Хэмилтон обогнал Ферстаппена и начал опережать Квята. Макс в свою очередь тоже решил обойти россиянина и чуть не врезался в пилота «Мерседеса».
«Честно говоря, я не знаю, что они делали. Это было довольно глупо. То есть не глупо, но просто не нужно. Я не понимаю, зачем они боролись на прогревочном круге, ведь в итоге это просто создало беспорядок для всех нас троих. Думаю, всё началось с действий Льюиса. А ведь он уже с запасом отобрался в третий сегмент, Q2 уже не имела для него значения. А вот для меня эта ситуация была проблемой», — приводит слова Квята Autosport.
- 3 ноября 2019
-
02:41
-
02:36
-
02:29
-
02:23
-
02:13
-
02:06
-
02:01
-
01:55
-
01:47
-
01:44
-
01:08
-
00:35
-
00:34
- 2 ноября 2019
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:07
-
22:15
-
22:09
-
21:14
-
19:58
-
18:47
-
17:52
-
17:00
-
16:20
-
15:45
-
14:33
-
13:16
-
12:18
-
11:05
-
10:49
-
10:45
-
10:32
-
08:57
-
08:43