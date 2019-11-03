Брат Марка Маркеса взял титул в Moto2 и установил историческое достижение
Алекс Маркес, брат действующего чемпиона мира MotoGP Марка Маркеса, завоевал титул в серии Moto2. Испанец финишировал на второй позиции в гонке в Малайзии, и это было достаточно для того, чтобы одержать победу в общем зачёте. В активе Маркеса 262 балла, и он на 28 очков опережает представителя ЮАР Бреда Биндера (234 очка). Третье место (230 очков) — у швейцарца Томаса Люти.
Таким образом, дуэт братьев-мотогонщиков во второй раз в истории завоевал чемпионские титулы в один год. Прежде это удавалось также братьям Маркесам. Первый раз это достижение им покорилось в 2014 году.
Отметим, Алекс Маркес установил и другое достижение — стал первым в истории мотогонщиком, кто взял титулы в категории Moto3 и Moto2.
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