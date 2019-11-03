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Йос Ферстаппен предсказал Максу, что тот заменит Квята

Йос Ферстаппен предсказал Максу, что тот заменит Квята
Авто / Формула-1 0

Отец Макса Ферстаппена — Йос — вспомнил, как в 2016 году он предсказал переход сына в «Ред Булл» перед Гран-при Испании. Макс заменил в главной команде «быков» Даниила Квята, который на старте Гран-при России дважды столкнулся с Себастьяном Феттелем.

«Всё началось после предыдущей гонки в России. Когда мы летели домой, я сказал: „Макс, в следующей гонке ты поедешь за «Ред Булл». В тот момент мы ещё ничего не знали. Мы приземлились в Дюссельдорфе, и я увидел три пропущенных звонка от Хельмута Марко. Перезвонил, он взял трубку, и я сказал: «Нужно ли нам приехать в Грац?» Он сразу начал смеяться. Я просто всё предчувствовал", — приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.

Макс также вспомнил тот разговор: «Я тогда ответил: „Нет, пап, прекрати“. Но он был прав. Разговор в Граце был особенным. Мы говорили про всё и обо всём. А в конце Хельмут вдруг сообщил: „Ах да, ты будешь в “Ред Булл". Это был особенный момент".

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