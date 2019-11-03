Албон рассчитывает совершить несколько обгонов на старте Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при США, в ходе которой ему удалось показать шестой результат.
«В целом доволен. Думаю, мы сделали приличную работу в квалификации. Вплоть до моей ошибки на заключительном круге мы неплохо справлялись. Первая свободная тренировка была хороша, но вторая и третья сессии получились трудными. Мне снова удалось найти ритм лишь в квалификации, в заключительной попытке я ехал быстрее на 0,3 секунды, но слишком широко вошёл в поворот.
В гонке буду первым из тех, кто будет стартовать на «софте», надеюсь, это даст мне преимущество и я смогу совершить пару обгонов в первом повороте. Нам необходимо избежать неприятностей и после, надеюсь, мы будем в борьбе. Думаю, наш гоночный темп достаточно хорош, посмотрим, что принесёт нам погода", — приводит слова пилота пресс-служба австрийской команды.
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