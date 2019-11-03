Латифи — о контракте с «Уильямсом»: анонсировать что-либо рано

Резервный пилот «Уильямса» Николас Латифи, выступающий в нынешнем сезоне в Формуле-2, не спешит подтверждать слухи о том, что в следующем году он станет боевым пилотом Гроува. Вместе с тем канадец подчеркнул, что его карьера в Формуле-2 подходит к концу.
«Контракт с „Уильямсом“? Анонсировать что-либо слишком рано. Но после четырёх лет в Формуле-2 я должен двигаться дальше. Одно могу сказать точно, моё приключение в Формуле-2 завершится в Абу-Даби», — приводит слова Латифи Journal de Montreal.
Напомним, «Уильямс» на 2020 год подтвердил контракт лишь одного пилота. Джордж Расселл продолжит выступать в составе британской команды. Его нынешний напарник Роберт Кубица уже давно объявил об уходе из Гроува по завершении сезона.
Латифи в нынешнем сезоне Формулы-2 показывает высокие результаты. За один этап до финиша чемпионата он занимает в общем зачёте второе место.
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