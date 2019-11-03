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Марко не собирается уходить из «Ред Булл»

Марко не собирается уходить из «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что, даже невзирая на возраст, он не собирается покидать свой пост. По его словам, он будет выполнять свою работу до тех пор, пока здоровье ему будет позволять это делать.

«У меня есть договорённость с Матешицем. Пока я буду здоров физически и психологически, буду работать.Что касается отдыха, мне достаточно того, что между этапами я летаю отдыхать в Грац. Не понимаю, почему люди жалуются на постоянные перелёты. Большинству хотелось бы такой жизни, и я летаю с определённым комфортом.

Я продолжаю работу, потому что мной движет желание побеждать, последние годы в этом смысле были просто ужасными", — приводит слова функционера Motorsport-Total.

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