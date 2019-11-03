Квят назвал ненужным правило ФИА, запрещающее пилотам менять дизайн шлема

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что уже забыл о ситуации вокруг запрета на смену дизайна шлема на Гран-при России и не собирается вступать в конфронтацию с ФИА по поводу этого.
«Планирую ли я обсудить с ФИА правило смены дизайна шлема? По правде говоря, я уже забыл об этой ситуации. Это не то, что меня расстраивает, но, возможно, это бесполезное правило. Пилоты должны иметь возможность выразить свою индицидуальность через раскраску шлема», — приводит слова Даниила Квята GrandPX.
Напомним, на Гран-при России Даниилу запретили менять дизайн шлема в связи с тем, что он уже делал это ранее, на Гран-при Италии. Эта ситуация наделала много шума в паддоке, поскольку несколько пилотов меняли дизайн шлема в ходе сезона неоднократно, однако, по заявлениям ФИА, к примеру, Себастьян Феттель меняет только детали, а общая гамма шлема остаётся неизменной, в связи с чем он не попадает под правило однократной смены дизайна.
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