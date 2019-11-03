Источник: Хюлькенберг на следующей неделе объявит о переходе в DTM
Немецкий пилот «Рено» Нико Хюлькенберг во вторник, 5 ноября, объявит о том, где он продолжит карьеру, сообщает итальянский Motorsport. По информации источника, Хюлькенберг сообщит о своём переходе в немецкую кузовную серию DTM, где подпишет контракт с заводской BMW.
Хюлькенберг лишился места в «Рено» на следующий сезон после того, как французская команда объявила о подписании контракта с Эстебаном Оконом. Нико рассчитывал получить место в «Альфа Ромео», но ожидается, что они продлят контракт с Антонио Джовинацци и объявят об этом в ближайшее время.
По информации источника, Хюлькенберг может остаться в Формуле-1 в качестве третьего пилота одной из команд, что не противоречит требованиям команд DTM.
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