Промоутер ГП США: этап в Майами может оказать негативный эффект на имидж Ф-1
Промоутер Гран-при США и руководитель COTA Бобби Эпстайн считает, что Гран-при Майами может негативно сказаться на имидже Формулы-1.
«Идея провести гонку в Майами изначально была не в том, чтобы просто получить трассу в этом городе, а в том, чтобы эта гонка прошла при красивых видах на заднем плане. В Формуле-1 заявляют, что хотят проводить гонки в знаковых местах мира, однако идея проводить гонки на трассе, которая построена на парковке кажется странной.
Проблема заключается не в нашем беспокойстве о потере продаж билетов из-за второй гонки в США. Трасса будет недостаточно эффектной. И в конечном счёте она окажет негативное влияние на имидж Формулы-1», — приводит слова Бобби Эпстайна ESPN.
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