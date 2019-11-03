Грожан: грустно, когда гоняешься только сам с собой

Пилот «Хааса» Ромен Грожан перед гонкой Гран-при США рассказал о проблемах, которые возникли на его болиде в субботу.
«Мы использовали в тренировках новинки, и с ними возникли проблемы в скоростных поворотах, из-за чего я без видимых причин потерял болид и попал в аварию. В команде так и не знают причин, я просто потерял прижимную силу. Так что мы решили не трогать этот пакет.
В итоге мы вернулись к настройкам первой тренировки, и у нас возникли проблемы с задним крылом. Мы решили его заменить, и из-за этого я терял по полсекунды на прямых относительно Кевина. Отыгрывать такое отставание в поворотах довольно сложно. Сейчас я медленнее конкурентов на прямых на 15 км/ч. Я просто лёгкая добыча для них. Очень грустно, когда гоняешься только сам с собой», — приводит слова Грожана Motorsport.
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