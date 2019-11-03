Росберг: Хэмилтон полностью заслуживает быть шестикратным чемпионом
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг полагает, что его бывший напарник Льюис Хэмилтон скоро станет шестикратным чемпионом мира.
«Мы вместе выступали в картинге, когда нам было по 12-14 лет, мы были лучшими друзьями, и, отдыхая, мы мечтали, представляли, как однажды будем выступать за лучшую команду в Формуле-1 и бороться за титул. Но тогда это казалось совершенно нереальным, а теперь этот парень готовится выиграть шестой титул. Это безумие. Сейчас он приближается к величайшему результату в истории, принадлежащему Михаэлю Шумахеру. Это безумие, но он впечатляющий пилот и полностью заслуживает этого», — приводит слова Нико Росберга GPFans.
Хэмилтон может выиграть титул уже на Гран-при США, если финиширует восьмым или выше.
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