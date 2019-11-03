Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

На автодроме COTA завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл». Хэмилтон благодаря этому финишу на второй позиции стал чемпионом мира 2019 года досрочно.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал десятым, его напарник Пьер Гасли классифицирован 16-м, содя за один круг до финиша. На последнем круге Квят смог атаковать и пройти Серхио Переса в борьбе за попадание в очковую зону.



Формула-1. Гран-при США. Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 56 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4,148

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,002

4. Шарль Леклер («Феррари») +52,239

5. Александер Албон («Ред Булл») +1.18,038

6. Даниэль Риккардо («Рено») +1.30,366

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.30,764

8. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

10. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

16. Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал

19. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал

20. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал.