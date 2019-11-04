Перес: Квят не снизил скорость при жёлтых флагах и потом просто врезался в меня

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес ещё до пятисекундного штрафа для пилота «Торо Россо» Даниила Квята обратил внимание своей команды на действия россиянина. Квят обогнал Переса в борьбе за десятое место на самом последнем круге, однако не обошлось без контакта. В итоге стюарды оштрафовали Квята на пять секунд, что стоило Даниилу места в десятке
«Это нормально? Я снял ногу с педали газа из-за жёлтых флагов, а он подъехал очень близко ко мне. Он не снизил скорость при жёлтых флагах, а потом выдавил меня в 15-м повороте. Я оставил ему место, а он просто врезался в меня. Конечно, у меня есть повреждения машины. Он сломал мне переднее антикрыло, сломал подвеску. Я ему оставил много места, а он просто врезался в меня», — сказал Перес своему инженеру по радио.
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