Феттель опустился на пятое место в личном зачёте

В Остине завершилась гонка Гран-при США. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым к финишу пришёл его напарник Льюис Хэмилтон. Очков, набранных Хэмилтоном, хватило, чтобы он стал чемпионом мира 2019 года. Этот титул стал шестым для британского гонщика в карьере. По этому показателю Хэмилтон вышел на чистое второе место. Большее количество титулов только у Михаэля Шумахера — семь. Третье место по количеству выигранных чемпионатов у аргентинского гонщика 50-х годов Хуана Мануэля Фанхио — на его счету пять чемпионских титулов.
Из значимых изменений личного зачёта стоит отметить то, что Макс Ферстаппен за счёт финиша на третьей позиции смог опередить Себастьяна Феттеля, который сошёл с дистанции Гран-при США из-за поломки подвески.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 381 очко
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 314 очков
3. Шарль Леклер («Феррари») — 249 очков
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 235 очков
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 230 очков
6. Александер Албон («Ред Булл») — 84 очка
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 80 очков
8. Пьер Гасли («Торо Россо») — 77 очков
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 46 очков
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 44 очка
11. Ландо Норрис («Макларен») — 41 очко
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 37 очков
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 34 очка
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 695 очков
2. «Феррари» — 479 очков
3. «Ред Булл» — 366 очков
4. «Макларен» — 121 очко
5. «Рено» — 83 очка
6. «Рейсинг Пойнт» — 65 очков
7. «Торо Россо» — 64 очка
8. «Альфа Ромео» — 35 очков
9. «Хаас» — 28 очков
10. «Уильямс» — 1 очко.
- 4 ноября 2019
-
00:27
-
00:25
-
00:03
- 3 ноября 2019
-
23:51
-
22:15
-
21:12
-
20:53
-
18:59
-
17:52
-
17:00
-
16:35
-
15:59
-
14:20
-
13:26
-
13:02
-
11:35
-
10:59
-
09:33
-
02:41
-
02:36
-
02:29
-
02:23
-
02:13
-
02:06
-
02:01
-
01:55
-
01:47
-
01:44
-
01:08
-
00:35
-
00:34
- 2 ноября 2019
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:07