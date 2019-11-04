Феттель опустился на пятое место в личном зачёте

В Остине завершилась гонка Гран-при США. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым к финишу пришёл его напарник Льюис Хэмилтон. Очков, набранных Хэмилтоном, хватило, чтобы он стал чемпионом мира 2019 года. Этот титул стал шестым для британского гонщика в карьере. По этому показателю Хэмилтон вышел на чистое второе место. Большее количество титулов только у Михаэля Шумахера — семь. Третье место по количеству выигранных чемпионатов у аргентинского гонщика 50-х годов Хуана Мануэля Фанхио — на его счету пять чемпионских титулов.

Из значимых изменений личного зачёта стоит отметить то, что Макс Ферстаппен за счёт финиша на третьей позиции смог опередить Себастьяна Феттеля, который сошёл с дистанции Гран-при США из-за поломки подвески.

Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 381 очко

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 314 очков

3. Шарль Леклер («Феррари») — 249 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 235 очков

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 230 очков

6. Александер Албон («Ред Булл») — 84 очка

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 80 очков

8. Пьер Гасли («Торо Россо») — 77 очков

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 46 очков

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 44 очка

11. Ландо Норрис («Макларен») — 41 очко

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 37 очков

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 34 очка

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 695 очков

2. «Феррари» — 479 очков

3. «Ред Булл» — 366 очков

4. «Макларен» — 121 очко

5. «Рено» — 83 очка

6. «Рейсинг Пойнт» — 65 очков

7. «Торо Россо» — 64 очка

8. «Альфа Ромео» — 35 очков

9. «Хаас» — 28 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.