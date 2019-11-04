Хэмилтон: отец сказал мне никогда не сдаваться, когда мне было шесть или семь

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание шестого чемпионского титула. На Гран-при США Хэмилтон финишировал вторым и стал чемпионом мира досрочно.
«Это потрясающе, если честно. Сегодня была сложная гонка, а вчера у нас был не менее тяжёлый день. Валттери проделал отличную работу, я поздравляю его. Я не знал, будет ли это возможно, но я работал так усердно, как только мог здесь и вместе с командой на базе. Мои мама, папа, мачеха и отчим, вся моя семья здесь. Это честь для меня быть здесь с этими великими людьми.
Мой отец сказал мне никогда не сдаваться, когда мне было шесть или семь лет, и это наш семейный девиз. Я старался изо всех сил, надеялся, что смогу победить сегодня, но я не мог сделать этого на своих шинах. Сколько чемпионатов я ещё могу выиграть? Не знаю, но я чувствую себя свежо, мы продолжим атаковать в следующих гонках», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
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