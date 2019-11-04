Ферстаппен: был бы вторым, если бы не жёлтые флаги на последнем круге

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при США.



«Мы сделали всё, что могли. Сегодня соперники были чуть быстрее, я старался держаться ближе и попытаться воспользовать ситуацией, если он возникнет. Это была отличная гонка, было весело и мы показали хороший темп. Если бы не было жёлтых флагов на последнем круге — мы бы были вторыми.



Шестой титул Льюиса Хэмилтона? Это впечатляет, что ещё сказать. Онделает феноменальную рботу, за ним стоит отличная команда, и мы надеемся, что мы сможем побороться с ними в следующем сезоне», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.



Ферстаппен финиширвал по итогам гонки на третьей позиции, что позволило ему обойти Себастьяна Феттеля в личном зачёте и подняться на четвёртое место.