Ферстаппен: был бы вторым, если бы не жёлтые флаги на последнем круге
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при США.
«Мы сделали всё, что могли. Сегодня соперники были чуть быстрее, я старался держаться ближе и попытаться воспользовать ситуацией, если он возникнет. Это была отличная гонка, было весело и мы показали хороший темп. Если бы не было жёлтых флагов на последнем круге — мы бы были вторыми.
Шестой титул Льюиса Хэмилтона? Это впечатляет, что ещё сказать. Онделает феноменальную рботу, за ним стоит отличная команда, и мы надеемся, что мы сможем побороться с ними в следующем сезоне», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
Ферстаппен финиширвал по итогам гонки на третьей позиции, что позволило ему обойти Себастьяна Феттеля в личном зачёте и подняться на четвёртое место.
- 4 ноября 2019
-
02:15
-
02:10
-
02:03
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:37
-
01:17
-
01:02
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:27
-
00:25
-
00:03
- 3 ноября 2019
-
23:51
-
22:15
-
21:12
-
20:53
-
18:59
-
17:52
-
17:00
-
16:35
-
15:59
-
14:20
-
13:26
-
13:02
-
11:35
-
10:59
-
09:33
-
02:41
-
02:36
-
02:29
-
02:23
-
02:13
Партнерский контент