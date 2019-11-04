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Ферстаппен: был бы вторым, если бы не жёлтые флаги на последнем круге

Ферстаппен: был бы вторым, если бы не жёлтые флаги на последнем круге
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при США.

«Мы сделали всё, что могли. Сегодня соперники были чуть быстрее, я старался держаться ближе и попытаться воспользовать ситуацией, если он возникнет. Это была отличная гонка, было весело и мы показали хороший темп. Если бы не было жёлтых флагов на последнем круге — мы бы были вторыми.

Шестой титул Льюиса Хэмилтона? Это впечатляет, что ещё сказать. Онделает феноменальную рботу, за ним стоит отличная команда, и мы надеемся, что мы сможем побороться с ними в следующем сезоне», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Ферстаппен финиширвал по итогам гонки на третьей позиции, что позволило ему обойти Себастьяна Феттеля в личном зачёте и подняться на четвёртое место.

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