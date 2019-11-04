Баттон: Хэмилтон может превзойти рекорд Шумахера и выиграть восемь титулов

Чемпион мира 2009 года, бывший напарник Льюиса Хэмилтона Дженсон Баттон считает, что Льюис способен выиграть восемь титулов и превзойти рекорд Михаэля Шумахера.



«Выиграть шесть титулов! Всегда казалось чем-то невероятным, что кто-то семь титулов в Формуле-1 или даже приблизиться к этому достижению, но Льюис смог подобраться.



Мы все знаем, что Льюис невероятно талантливый пилот, так же мы знаем, что за невероятная команда стоит за этим пилотом, чтобы это стало возможным. «Мерседес» выигрывает Кубок конструкторов с 2014 года, что очень впечатляет. Это лучше, чем то, чего добилась «Феррари» с Михаэлем Шумахером.



Он в хорошей позиции, чтобы повторить достижение Шумахера с семью титулами, а, может быть, выиграть и восемь титулов, 2021, 2022 — посмотрим. Льюис не собирается сдаваться. Когда ты выигрываешь гонки — ты не собираешься сдаваться. Это сильное чувство, победы как наркотик. Льюис — настоящая личность в спорте. Хэмилтон — один из лучших пилотов, что мы видели в Формуле-1», — рассказал Баттон в эфире BBC.