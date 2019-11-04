Стюарды Гран-при США объяснили, почему оштрафовали Квята
Пресс-служба Международной автомобильной федерации ФИА опубликовала официальный документ, содержащий решение стюардов Гран-при США Формулы-1, разобравших столкновение Даниила Квята и Серхио Переса на финальном круге гонки. По итогам разбирательств российский гонщик «Торо Россо» был признан виновным в аварии и оштрафован на пять секунд, что лишило Квята десятого места и откинуло его на 12-ю позицию.
«Стюарды изучили видеоповторы. Машина под номером 11 была впереди прямо перед апексом поворота, а машина №26 „нырнула“ внутрь, слегка заблокировала колёса и подпрыгнула от бордюра, что „подвинуло“ машину на внешнюю часть выхода из поворота и привело к столкновению с машиной №11», — гласит заявление стюардов.
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