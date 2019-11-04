Феттель опроверг версию про бордюр и не знает, почему у него сломалась подвеска

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не знает, почему на его болиде в гонке Гран-при США сломалась задняя подвеска с правой стороны. При этом немец опроверг предположение, что поломка произошла из-за атаки нового бордюра в восьмом повороте трассы.



«Я не заезжал на этот бордюр. У меня не было сцепления на первом круге. Мне пришлось пропустить много соперников, потому что я не мог толком сопротивляться. У меня были большие проблемы с тем, чтобы заставить шины работать. Были сложности в правых поворотах. Затем сломалась подвеска. Очевидно, что мы проехали много кругов во время уик-энда, включая длинные серии, и при этом не возникало никаких проблем. Так что я точно не знаю, что именно случилось. Но очевидно, что что-то сломалось», — приводит слова Феттеля RaceFans.