«Рейсинг Пойнт» — о штрафе Квята: справедливость восторжествовала

Глава команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал финиш мексиканского гонщика Серхио Переса на десятом месте. На финальном круге Перес потерял десятую позицию после столкновения с Даниилом Квятом, однако россиянина наказали стюарды.
«Видеть, как Серхио после старта с пит-лейна набирает очки, — это удовлетворяющее завершение сложного дня. Было непросто заставить работать тактику с одним пит-стопом, но Серхио проделал фантастическую работу, „ухаживая“ за жёсткими шинами и поддерживал хороший темп 31 круг. На финальном круге всё стало немного беспорядочным, когда Квят допустил контакт, но справедливость восторжествовала, ведь стюарды вернули Серхио заслуженное десятое место», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
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