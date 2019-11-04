Квят: других пилотов в этом сезоне за такую борьбу не наказывали, я расстроен

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при США, и прокомментировал штраф за столкновение с Серхио Пересом на последнем круге.



«Это была сложная гонка, нам сегодня немного не хватало темпа по сравнению с нашими прямыми соперниками. Мы изнашивали шины чуть сильнее, чем обычно — нужно это проанализировать. Даже при таких проблемах я сумел финишировать десятым на последнем круге. Думаю, это был жёсткий, но честный манёвр. Это была отличная борьба, которую мы хотим видеть — мы видели в этом сезоне, как других пилотов за неё не наказывали. Я очень расстроен и разочарован наказанием, потому что не думаю, что это то, что нужно нашему спорту», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

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