Квят: других пилотов в этом сезоне за такую борьбу не наказывали, я расстроен
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при США, и прокомментировал штраф за столкновение с Серхио Пересом на последнем круге.
«Это была сложная гонка, нам сегодня немного не хватало темпа по сравнению с нашими прямыми соперниками. Мы изнашивали шины чуть сильнее, чем обычно — нужно это проанализировать. Даже при таких проблемах я сумел финишировать десятым на последнем круге. Думаю, это был жёсткий, но честный манёвр. Это была отличная борьба, которую мы хотим видеть — мы видели в этом сезоне, как других пилотов за неё не наказывали. Я очень расстроен и разочарован наказанием, потому что не думаю, что это то, что нужно нашему спорту», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
Стюарды Гран-при США объяснили, почему оштрафовали Квята
Квята лишили очков вторую гонку подряд. Судьи даже не стали его слушать
После второго «торпедирования» кряду против Даниила уже играет репутация?
- 4 ноября 2019
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
02:53
-
02:47
-
02:39
-
02:33
-
02:29
-
02:20
-
02:15
-
02:10
-
02:03
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:37
-
01:17
-
01:02
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:27
-
00:25
-
00:03
- 3 ноября 2019
-
23:51
-
22:15
-
21:12
-
20:53
-
18:59
-
17:52
-
17:00
-
16:35
-
15:59
-
14:20
-
13:26
Партнерский контент