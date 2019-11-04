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Гасли сломал подвеску в борьбе с Пересом

Гасли сломал подвеску в борьбе с Пересом
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал ход Гран-при США и объяснил причины схода в конце гонки.

«Это была очень хорошая гонка, ведь мы были внутри топ-10 большую её часть и поддерживали темп „Макларенов“. В конце я начал бороться с Серхио, у нас был контакт в 13-м повороте, в котором я сломал свою переднюю правую подвеску, так что нам пришлось сойти. Мы сражались, он зашёл в 13-й поворот по внутреннему радиусу, а затем мы соприкоснулись. С моей стороны контакт был передним правым колесом, и подвеска погнулась. Не думаю, что контакт был серьёзным, но его оказалось достаточно, чтобы выбить меня из очков и закончить нашу гонку. Это разочаровывающий способ закончить сильный уик-энд», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».

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