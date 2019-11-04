«Торо Россо»: у Квята были ограниченные возможности совершить обгон

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон рассказал, как для его команды сложилась гонка Гран-при США Формулы-1.
«Сегодняшняя гонка не принесла желаемого результата, что разочаровывает — особенно учитывая скорость, которую мы показывали до сих пор в Остине. У Пьера поначалу была довольно сильная гонка, но на последних кругах у него „закончились“ шины, из-за чего он не сумел обороняться от машин, которые ехали позади на более свежих шинах. В итоге ему пришлось сойти из-за повреждения подвески при контакте с Пересом.
Гонка Даниила начала складываться на последних десяти кругах, но из-за жёлтых флагов в 12-м повороте у него были ограниченные возможности совершить обгон в борьбе за десятое место. Атака на Переса была признана слишком агрессивной и мы получили пятисекундный штраф, который выбил нас из очков. В итоге мы потеряли позицию в Кубке конструкторов, но впереди ещё две гонки, и мы будем упорно работать, чтобы удостовериться, что мы хорошо к ним готовы», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».
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