Норрису не хватило одного поворота, чтобы стать шестым

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис после финиша на седьмом месте в гонке Гран-при США рассказал, что ему не хватило совсем немного, чтобы под финиш обогнать пилота «Рено» Даниэля Риккардо.



«Даниэль обогнал меня на первом круге во втором повороте. Я практически не видел его — могла произойти большая авария. Должно быть, он был в слепой зоне. Я обогнал его обратно, шёл пятым, но их темп сегодня был лучше.



В плане гоночного темпа мы ожидали, что „Рено“ будут сильнее, особенно с учётом сегодняшнего ветра и так далее. Так что я не был шокирован, когда он сумел обойти меня. Я практически ожидал, что в какой-то момент это случится. Мы попробовали альтернативную стратегию с двумя пит-стопами и мне не хватило одного поворота! Это немного разочаровывает. Но в остальном я доволен», — приводит слова Норриса RaceFans.