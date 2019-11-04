Видео: столкновение Квята и Переса на финальном круге Гран-при США
Официальный сайт Формулы-1 опубликовал видеоповтор спорного инцидента с участием российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята и мексиканского пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на последнем круге Гран-при США. Квят и Перес столкнулись, стюарды признали россиянина виновным в столкновении и оштрафовали его на пять секунд. В итоге Квят опустился в гоночной классификации с десятого места на 12-е и потерял место в очковой зоне.
Посмотреть ВИДЕО можно на официальном сайте Формулы-1.
Квят после финиша заявил, что не согласен с вынесенным ему наказанием.
Квята лишили очков вторую гонку подряд. Судьи даже не стали его слушать
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