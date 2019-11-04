У гонщиков «Макларена» были идентичные повреждения днища

После финиша гонки Гран-при США Формулы-1 выяснился интересный факт, касающийся пилотов команды «Маклеран» испанца Карлоса Сайнса и британца Ландо Норриса. Обследование машин в закрытом парке позволило установить, что на обоих автомобилях было повреждено днище. Причём фотографии в твиттер-аккаунте испанского журналиста Альберта Фабреги показывают, что повреждения днища были практически идентичными.

Сайнс повредил автомобиль на старте гонки, когда у него произошло столкновение с Александером Албоном из «Ред Булл». Когда днище сломал Норрис, точно неизвестно. Несмотря на повреждения машин, оба гонщика «Макларена» финишировали в очковой зоне. Ландо Норрис пересёк финишную черту седьмым, а Карлос Сайнс занял восьмую позицию.