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Албон считает, что без инцидента на старте мог бы побороться с Леклером

Албон считает, что без инцидента на старте мог бы побороться с Леклером
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при США. Албон был признан болельщиками лучшим гонщиком дня.

«Я насладился своим первым уик-эндом в Америке. Думаю, мы сделали максимально хорошую работу, заняв пятое место. Старт был хорошим, но я немного разочарован первым поворотом. Мне нужно посмотреть повтор, но было ощущение, что меня зажали. Мне было некуда деваться: трудно, когда в одном месте три машины! Не думаю, что это была чья-то ошибка. Это просто гонки. Но мне пришлось переехать через бордюр, что повредило днище и переднее антикрыло.

После этого пришлось совершить пит-стоп, я потерял много времени, так что наша гонка несколько испорчена. Думаю, без этого мы могли бы побороться с Леклером за четвёртое место. В итоге это была странная гона, но было весело, я насладился хорошими обгонами при прорыве обратно наверх. Учитывая, что не было сейфти-каров и у меня было повреждено днище, думаю, мы хорошо поработали, чтобы пробиться через пелотон», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».

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