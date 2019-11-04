Албон считает, что без инцидента на старте мог бы побороться с Леклером

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при США. Албон был признан болельщиками лучшим гонщиком дня.



«Я насладился своим первым уик-эндом в Америке. Думаю, мы сделали максимально хорошую работу, заняв пятое место. Старт был хорошим, но я немного разочарован первым поворотом. Мне нужно посмотреть повтор, но было ощущение, что меня зажали. Мне было некуда деваться: трудно, когда в одном месте три машины! Не думаю, что это была чья-то ошибка. Это просто гонки. Но мне пришлось переехать через бордюр, что повредило днище и переднее антикрыло.



После этого пришлось совершить пит-стоп, я потерял много времени, так что наша гонка несколько испорчена. Думаю, без этого мы могли бы побороться с Леклером за четвёртое место. В итоге это была странная гона, но было весело, я насладился хорошими обгонами при прорыве обратно наверх. Учитывая, что не было сейфти-каров и у меня было повреждено днище, думаю, мы хорошо поработали, чтобы пробиться через пелотон», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».