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Квят: есть ощущение, что в моём случае стюарды более часто дают штрафы

Квят: есть ощущение, что в моём случае стюарды более часто дают штрафы
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что не видит логики в действиях стюардов Гран-при США, которые оштрафовали его за контакт с Серхио Пересом на последнем круге гонки.

«На трассе я завоевал очко, но мой манёвр посчитали слишком агрессивным. Если честно, я видел и более жёсткую борьбу, за которую не штрафовали. Поэтому я очень расстроен — почему это происходит со мной? Есть такое ощущение, что в моём случае стюарды более часто дают штрафы. Инцидент Ферстаппен-Леклер в Австрии — никакого штрафа. Я с Пересом здесь — штраф. Что я могу поделать?

Я уже пообщался с судьями, но они дали мне штраф, даже не спросив мнения пилотов. Так происходит уже две гонки подряд. Да, с Нико эпизод был более сложный, но здесь шла жёсткая борьба. Как я уже сказал, я видел куда более жёсткую борьбу без штрафов. Это неправильное направление для спорта. Это очень досадно. Я жёсткий гонщик, но каждый раз, когда я пытаюсь проявить себя, они просто забирают у меня очки.

Считаю, что провёл фантастическую гонку на непростой машине, было нелегко работать с шинами. Что ж, я по крайней мере попробовал набрать очко. Но по той или иной причине это не сработало. Такое случается, я продолжу атаковать», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

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