Бинотто недоволен, что «Феррари» обвинили в жульничестве

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг предположения, что слабая форма «Скудерии» в гонке Гран-при США была вызвана новой технической директивой ФИА, ужесточающей требования к максимальному потоку топлива в двигателе болидов Формулы-1.
«Мы изучим техническую директиву. Мы детально не изучали её во время уик-энда. Мы ничего не меняли из-за директивы. Я читал и слышал много комментариев насчёт директивы и её влияния на наши машины. Я слышал комментарии в конце гонки, которые, я думаю, очень разочаровывающие.
Факт в том, что вчера мы были очень близки к поул-позишен, как это было на последних гонках. Себ мог бы взять вчера поул, если бы не был слишком осторожен в одном повороте. У Шарля была проблема с утра, он полностью потерял третью практику и перешёл на менее мощный мотор. В целом, если посмотреть на его выступление в третьем сегменте и представить, что с утра не было бы проблем, то я вполне уверен, что потенциально он тоже мог бы оказаться на поуле.
На первом отрезке гонки у обоих пилотов возникли проблемы со сцеплением, но выступление команды показало, что скорость на прямых не была нашей проблемой. Думаю, подобные комментарии неправильны и нехороши для спорта. Думаю, все должны быть более осторожны», — приводит слова Бинотто RaceFans.
После гонки Макс Ферстаппен заявил, что «Феррари» смотрелась так слабо, потому что «перестала жульничать».
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