Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Харвик выиграл гонку NASCAR в Техасе, несмотря на штраф

Харвик выиграл гонку NASCAR в Техасе, несмотря на штраф
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

На автодроме в Форт-Уэрте завершился очередной этап сезона NASCAR. Победу в гонке одержал Кевин Харвик, второе место занял Арик Альмирола, а замкнул тройку Даниэль Суарес.

Харвика не смутил даже штраф, полученный в середине заезда за техническое нарушение во время пит-стопа. Он откатился в середину пелотона, но смог отыграться и вышел в лидеры на рестарте после аварии Баббы Уоллеса, опередив Альмиролу.

В личном зачёте на первом месте остался Мартин Труэкс, финишировавший шестым. На 20 очков от него отстают Харвик и Кайл Буш.

NASCAR. Форт-Уэрт

1. Кевин Харвик («Форд») — 334 круга
2. Арик Альмирола («Форд») — +1,594 с
3. Даниэль Суарес («Форд») — +4,584
4. Джоуи Логано («Форд») — +8,305
5. Алекс Боуман («Шевроле») — +8,537
6. Мартин Труэкс («Тойота») — +12,315
7. Кайл Буш («Тойота») — +12,480
8. Райан Блэйни («Форд») — +15,150
9. Курт Буш («Шевроле») — +15,472
10. Эрик Джонс («Тойота») — +17,414.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019