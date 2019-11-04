Харвик выиграл гонку NASCAR в Техасе, несмотря на штраф

На автодроме в Форт-Уэрте завершился очередной этап сезона NASCAR. Победу в гонке одержал Кевин Харвик, второе место занял Арик Альмирола, а замкнул тройку Даниэль Суарес.
Харвика не смутил даже штраф, полученный в середине заезда за техническое нарушение во время пит-стопа. Он откатился в середину пелотона, но смог отыграться и вышел в лидеры на рестарте после аварии Баббы Уоллеса, опередив Альмиролу.
В личном зачёте на первом месте остался Мартин Труэкс, финишировавший шестым. На 20 очков от него отстают Харвик и Кайл Буш.
NASCAR. Форт-Уэрт
1. Кевин Харвик («Форд») — 334 круга
2. Арик Альмирола («Форд») — +1,594 с
3. Даниэль Суарес («Форд») — +4,584
4. Джоуи Логано («Форд») — +8,305
5. Алекс Боуман («Шевроле») — +8,537
6. Мартин Труэкс («Тойота») — +12,315
7. Кайл Буш («Тойота») — +12,480
8. Райан Блэйни («Форд») — +15,150
9. Курт Буш («Шевроле») — +15,472
10. Эрик Джонс («Тойота») — +17,414.
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