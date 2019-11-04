Харвик выиграл гонку NASCAR в Техасе, несмотря на штраф

На автодроме в Форт-Уэрте завершился очередной этап сезона NASCAR. Победу в гонке одержал Кевин Харвик, второе место занял Арик Альмирола, а замкнул тройку Даниэль Суарес.

Харвика не смутил даже штраф, полученный в середине заезда за техническое нарушение во время пит-стопа. Он откатился в середину пелотона, но смог отыграться и вышел в лидеры на рестарте после аварии Баббы Уоллеса, опередив Альмиролу.

В личном зачёте на первом месте остался Мартин Труэкс, финишировавший шестым. На 20 очков от него отстают Харвик и Кайл Буш.

NASCAR. Форт-Уэрт

1. Кевин Харвик («Форд») — 334 круга

2. Арик Альмирола («Форд») — +1,594 с

3. Даниэль Суарес («Форд») — +4,584

4. Джоуи Логано («Форд») — +8,305

5. Алекс Боуман («Шевроле») — +8,537

6. Мартин Труэкс («Тойота») — +12,315

7. Кайл Буш («Тойота») — +12,480

8. Райан Блэйни («Форд») — +15,150

9. Курт Буш («Шевроле») — +15,472

10. Эрик Джонс («Тойота») — +17,414.