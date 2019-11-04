Хэмилтон назвал сезон-2019 самым тяжёлым в карьере

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», прокомментировал выступление в 2019 году. Хэмилтон за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестое чемпионство, заняв второе место на Гран-при США.

«Это был самый тяжёлый год, который я только могу вспомнить. Вам непросто это понять, поскольку вы не были со мной на протяжении всего этого времени, непросто понять, какие взлёты и падения пришлось пережить.

Имею в виду работу с парнями, физподготовку, заботу о здоровье, переезды. Я бы сказал, что взлёты и падения за пределами спорта переживать ещё сложнее», — цитирует Хэмилтона Evening Standard.

Также Хэмилтон отметил, что скучает по Ники Лауде, который ушёл из жизни в мае 2019 года. Лауда, трёхкратный чемпион Ф-1, был одним из тех, кто убедил Хэмилтона уйти из «Макларена» и перейти в «Мерседес».

«Мне так его не хватает. Мне бы не удалось добиться таких результатов без Ники. В этот день он незримо присутствовал с нами», — добавил Льюис.