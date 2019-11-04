Видео: победная атака Боттаса на Хэмилтона на Гран-при США

В «Твиттере» опубликовали видео манёвра, который принёс Валттери Боттасу («Мерседес») победу на этапе Формулы-1 в Остине.
Боттас, избравший стратегию двух пит-стопов, ехал на свежих шинах и опередил напарника Льюиса Хэмилтона, ограничившегося одной остановкой в боксах. Сперва Хэмилтону удалось отбить атаку напарника, но впоследствии он всё же был вынужден сложить оружие.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.
Боттас, выиграв гонку в Остине, отпраздновал седьмую победу в карьере, однако за два этапа до окончания сезона лишился даже теоретических шансов побороться в личном зачёте с Хэмилтоном, который стал шестикратным чемпионом мира.
Следующий этап — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября. Ещё через две недели состоится Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона.
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