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Видео: победная атака Боттаса на Хэмилтона на Гран-при США

Видео: победная атака Боттаса на Хэмилтона на Гран-при США
Авто / Формула-1 0

В «Твиттере» опубликовали видео манёвра, который принёс Валттери Боттасу («Мерседес») победу на этапе Формулы-1 в Остине.

Боттас, избравший стратегию двух пит-стопов, ехал на свежих шинах и опередил напарника Льюиса Хэмилтона, ограничившегося одной остановкой в боксах. Сперва Хэмилтону удалось отбить атаку напарника, но впоследствии он всё же был вынужден сложить оружие.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.

Боттас, выиграв гонку в Остине, отпраздновал седьмую победу в карьере, однако за два этапа до окончания сезона лишился даже теоретических шансов побороться в личном зачёте с Хэмилтоном, который стал шестикратным чемпионом мира.

Следующий этап — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября. Ещё через две недели состоится Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона.

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