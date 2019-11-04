Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Стало известно, что Феттель сказал Хэмилтону в комнате пилотов перед подиумом

Стало известно, что Феттель сказал Хэмилтону в комнате пилотов перед подиумом
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, как поздравил Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который благодаря второму месту на Гран-при США за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестое чемпионство.

Феттелю не удалось добраться до финиша в Остине из-за поломки подвески, но он всё равно пришёл в комнату пилотов перед подиумом, чтобы поздравить соперника.

«Я сказал, мол, сейчас твоё время писать историю так, как ты умеешь. А ещё я сказал: если кто-то завоевал шесть титулов, он заслужил их все», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1. Все свои титулы немец завоевал в составе «Ред Булл» с 2010 по 2013 год. За «Феррари» Себастьян выступает с 2015 года.

Хэмилтон назвал сезон-2019 самым тяжёлым в карьере
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019