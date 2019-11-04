Стало известно, что Феттель сказал Хэмилтону в комнате пилотов перед подиумом
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, как поздравил Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который благодаря второму месту на Гран-при США за два этапа до окончания сезона обеспечил себе шестое чемпионство.
Феттелю не удалось добраться до финиша в Остине из-за поломки подвески, но он всё равно пришёл в комнату пилотов перед подиумом, чтобы поздравить соперника.
«Я сказал, мол, сейчас твоё время писать историю так, как ты умеешь. А ещё я сказал: если кто-то завоевал шесть титулов, он заслужил их все», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1. Все свои титулы немец завоевал в составе «Ред Булл» с 2010 по 2013 год. За «Феррари» Себастьян выступает с 2015 года.
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