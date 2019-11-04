Бинотто объяснил, почему «Феррари» потеряла скорость на прямых

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, по какой причине его подопечным не хватало скорости на Гран-при США. Шарль Леклер финишировал четвёртым с отставанием в 52 секунды от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»), а Себастьян Феттель сошёл из-за поломки подвески.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» заподозрил, что падение скорости вызвано новой технической директивой ФИА, выпущенной в преддверии этапа, в которой речь идёт о тонкостях подачи топлива в силовую установку. Однако Бинотто заверил, что дело вовсе не в этом.

«Это правда, что мы были не так быстры на прямых, как в предыдущих гонках. Но мы подобрались к соперникам в плане скорости в поворотах — по крайней мере, в квалификации. Ради этого мы изменили баланс между сцеплением с асфальтом и мощностью. Всё просто», — цитирует Бинотто Autosport.

Бинотто напомнил, что недостаточная скорость Леклера объясняется ещё и тем, что на его машину поставили старый мотор, после того как на новом двигателе возникла утечка масла в ходе третьей тренировки.

«Мощность немного снизилась. Это был второй мотор, а не третий, который подготовили мы перед Монцей», — добавил он.

